Eesti loob lennukite juhtimiseks irdtorne

«Kuna Eestis on ainult üks suurem lennujaam ning neli regionaalset lennujaama, siis ei ole otstarbekas kasutada lendude juhtimiseks erinevaid süsteeme, vaid viia regionaallennuväljad üle ühtsele lennujuhtimissüsteemile, mille eelduseks on irdtorni lahenduse olemasolu,» selgitas Salumäe

Eesti riik on seadnud eesmärgiks viia lennuliiklusteenuste osutamine kõigil Eesti lennuväljadel EANS-i haldusalasse, mis tähendab seda, et EANS peab suutma tagada lennuohutuse nii Tallinnas, Pärnus, Tartus, Kuressaares kui Kärdlas.

«Selle efektiivseks teostamiseks on ird- ja multitorni lahendus hädavajalik,» selgitas Salumäe, nentides, et Euroopas on juhtivad irdtornide kasutajad Norra ja Rootsi, irdtornide kaudu kontrollitakse liiklust just väiksematel lennujaamadel.