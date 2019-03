Eesti kaalub tõsiselt minna üle ka m-hääletamisele

Mobiiliga hääletamise põhilisemaid riskifaktoreid võib tema sõnul seisneda selles, et kõik andmed ja ka valimisäpp ise on eraldamatud ehk asuvad ühes seadmes, muutes seadme manipuleerimise võimaluse suuremaks. See ei puuduta ainult valimisi vaid kõiki e-teenuseid.

Kui võrrelda omavahel nutiseadmeid - IOS vs Android -, siis IOS süsteemiga seadmed on tema sõnul ajakohased ja turvanõrkustele vastupidavamad, kuna tootja hoolitseb seadmete turvalisuse eest ning võimaldab neid uuendada regulaarselt, ka neli-viis aastat pärast seadme ostmist. «Kindlasti on need nutiseadmed paremini kaitstud erineva pahavara eest,» arvas ta.