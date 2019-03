Genfi autonäitus. Millist tulevikku ennustavad ideeautod?

Näitusel arutati sedagi, mis saab Genfi autonäitusest edasi. Ühelt poolt jätsid suurtest nimedest vaid Volvo, Ford, Hyundai ja Jaguar Land Rover oma boksid tühjaks. Viimasele osutus otsus parajaks kimbatuseks, sest ülitasavägises heitluses Euroopa aasta auto tiitli napsanud Jaguar I-Pace’i näitusel väljas polnudki. Selge, et suurtootjate huvi on näituse püsimise jaoks määrav. Kuid Genf on ka koht, kuhu tullakse lihtsalt ennast näitama. Ilu pärast.