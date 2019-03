Ampler on tagasi – 2019. aasta jalgratastel on integreeritud akud ja kuni 100-kilomeetrine sõiduulatus (koos pedaalimisega), mida toidab 250-vatine mootor. Rataste välimus pole muutunud, küll aga on paranenud püsivara ning muud komponendid, mida pole silmaga näha. Ühtlasi on Eesti päritolu firma rattad sel aastal pisut odavamad, kuigi baashind on tõusnud.