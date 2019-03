Huawei tegi oma mobiiliplatvormi

Yu sõnul on oma süsteemid nö plaan B, mida rakendatakse ainult siis, kui Huaweid sunnitakse kärpima ärisidemeid Androidi platvormi tootva Google’i ja Windowsi arvutitarkvara looja Microsoftiga.

Hetkel kasutavad kõik Huawei mobiilid just Androidi tarkvaraplatvormi.

Huawei ja USA võimude vahel on pooleli mitu kohtuasja. Ettevõte esitas alles hiljuti kohtusse hagi selle vastu, et USA võimud ei luba oma turul müüa tema mobiilsidetehnoloogiat, telefone ja muud tehnikat ning teenuseid. USA võimude nõudel on Kanadas vahi alla võetud aga üks Huawei juhtidest.