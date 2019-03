Uus sari Kanal 2 eetris! «Punane sekund» ja Madis Kimmel asuvad uurima Eesti traagilisi liiklusõnnetusi

«Miks rasked liiklusõnnetused juhtuvad? Kuidas oleks võimalik neid ära hoida?» - need on peamised küsimused, millele koostöös maanteeametiga valmiv saatesari koos asjatundjatega vastuseid otsib.

«Minu jaoks peitub «Punase sekundi» kurat detailides,» räägib saatejuht Madis Kimmel. «Näiteks koolipoiss, kes tuli kaaslastega ekskursioonilt, jõudis maakohas bussilt maha ja hakkas üle maantee jooksma.... Või teine näide, samuti koolilaps, kes läks rohelise tulega üle tee, märkamata, et roheline tuli on ka parempööret tegevale veoautole. See laps lohises 150 meetrit auto rataste all.»

«Mõne õnnetuse puhul tabasin end küsimast: kas see ongi looduslik valik? Jõudsin kiiresti ka vastuseni, et nii see ei ole. Küll aga on palju asju, mida me õnnetuse ärahoidmiseks teha saame, mitte ainult autojuhid, vaid iga liikleja,» lisab ta.