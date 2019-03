Taxify uus nimi on ohus, Soome ettevõte soovib Bolti kaubamärgi tühistamist

Portaali Geenius teatel on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) alustanud menetlust Taxify OÜ-le kuuluva kaubamärgi Bolt kasutamise üle.

Kaubamärgi omanik ehk Taxify OÜ peab 16. maiks esitama muu hulgas ametile tõendid, mis kinnitavad, et kaubamärki Bolt on viimase viie aasta jooksul Euroopa Liidus sihipäraselt kasutatud. Sealjuures ei piisa vaid sellest, kui seda on kasutatud vaid registreeringu säilitamise huvides.