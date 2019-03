Valimisteenistuse vastukäik Helmele: e-valimised on kontrollitavad

Martin Helme väitis eilses saates veel et isegi kui Eesti toob välismaalt IT-professorid valimisööl hääletamist kontrollima, siis nad ütlevat, et siin ei ole midagi jälgida ega kontrollida võimalik, sest neil ei ole mingit ligipääsu vajalikele andmetele.

«Senikaua, kuni üks valimisüsteem ei ole jälgitav ega kontrollitav, on ta sisuliselt loto,» sõnas Helme ja lisas, et EKRE ei ole e-valimiste vastu, kuid see süsteem peaks olema erakonna arvates selline, et kellegi poleks võimalik öelda, et ta ei usu.

«Meile lihtsalt öeldakse, et uskuge. Aga mina ei usu. Ma tahan jälgida ja kontrollida,» kordas Helme. « Praegu meile öeldakse, et siin on number - uskuge või ärge uskuge, kontrollida ei saa. See ei ole vastuvõetav, see ei ole demokraatia. See ei ole valimissüsteem, mille üle me võiksime uhkust tunda.

Eesti on e-hääletamist võimaldanud juba 2005. aastast. Äsjastelt riigikogu valimistelt andis oma hääle juba elektrooniliselt 44 protsenti valijaist. Riigikogu valmisteenistus on asunud analüüsima võimalust liikuda edasi ka m-hääletamise võimaldamiseks.

Martin Helme jättis eilses saates vastamata saatejuhi küsimusele, kuhu ja millal on EKRE valmislubaduse täitumisel plaanis saata riigist välja need sõja jalust Eestisse saabunud sajad pagulasperekonnad, kellele Eesti on abikäe pakkunud. Samuti väitis ta, et sõjaväestatud ja omaette ametkonnana tegutsev piirivalve ei ole tegelikult olnud kunagi EKRE valimislubadus.

KOMMENTAAR

Erki Savisaar, Keskerakond, riigikogu liige

E-valimiste jälgitavus ja läbipaistvus on aasta aastalt paranenud, kuid olen nõus, et pikk tee on veel minna.

Ma leian, et peaministri büroo juurde tuleb moodustada töörühma, kus on nii õigusteadlased, IT mehed kui ka erakondade esindajad. Töörühma ülesandeks oleks pakkuda välja lahendused, kuidas suurendada e-valimiste usaldusväärsust ning läbipaistvust. Keskerakond on välja pakkunud topelt serveri idee, kuid lahendusi on teisigi. Peamised küsimused ei ole mitte IT alased vaid õiguslikud - eeskätt valimiste salajasse printsiip, mis töötab vastu nii jälgitavusele kui ka läbipaistvusele.

E-valimised on tulnud selleks, et jääda kuid meil on veel pikk tee minna, et keegi ei saaks öelda ma ei usu/usalda. E-valimistega seotud hirmudest, ohtudest ja riskidest tuleb rääkida ning leida lahendused.