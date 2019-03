Kasutajad, kellel oli enne märtsikuud (2019) kasutuses rohkem, kui kolm Dropboxiga ühendatud seadet, võivad need alles jätta. Mida ei saa teha, on lisada uusi. Näiteks ostes uue telefoni või arvuti ning soovides sealt ligi pääseda Dropbox’is olevatele failidele, siis tasuta paketi puhul võib selle lisamisega tekkida probleem. Kui üle kolme seadme oli juba eelnevalt järgi, siis tuleks uue lisaseadme sünkroniseerimiseks hakata maksma Plus või Professional paketi eest. Teine võimalus on harjuda ära pidevalt seadmeid lahti ja seejärel uuesti järgi ühendama. Mobiilsed seadmed loetakse samuti kolme hulka. Nii et kui konto on ühendatud sülearvutiga, telefoniga ja tahvelarvutiga, siis on uus limiit juba täis.