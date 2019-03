Hämmingus Liia Hänni: Martin Helme väljaütlemised on kahetsusväärsed

«Martin Helme väljaütlemised on hämmingut tekitavad, sest EKRE toetas juba 2015. aastal erakondadevahelist e-hääletamise kokkulepet ning Mart Helme kinnitas oma poolehoidu e-hääletusele ka enne käesoleva aasta parlamendivalimisi,» ütles Liia Hänni Postimehele.

Hänni märkis, et kirjutades alla e-hääletuse heale tavale, nõustus EKRE sellega, et valimiskampaania käigus ega pärast valimisi ei seata e-hääletamist ja seega kogu valimiste legitiimsust päevapoliitilistel kaalutlustel küsimuse alla juhul, kui on järgitud e-hääletamise seadustatud protseduure.

«Ja seda on igakülgselt tehtud,» kinnitas Hänni ja märkis, et erakonna sõnumid on kenasti ka EKRE valijateni jõudnud : EKRE valijatest e-hääletas 33 protsenti erakonda valinutest, nt Martin Helemele andis e-hääle 35 protsenti.

«Tundub, et probleem on e-hääletuse jälgitavusega. See tõepoolest erineb paberhääletusest. Paberil on võimalik palja silmaga vaadata, kelle poolt on hääletatud. Elektronide liikumist palja silmaga ei näe. Seepärast kasutatakse e-hääletuse jälgimisel teistsuguseid meetodeid ja auditeerimist, mis põhineb ekpertteadmistel,» rääkis Hänni.

«Valimiskomisjon korraldas valimiste eel ka e-hääletuse vaatlejate koolitusi, kuid Martin Helme kommentaare kuulates tundub, et see oli ebapiisav. On kahetsusväärne, et me peame peale 10. e-hääletuse läbiviimist vaidlema ikka veel üle, kas me usaldame e-hääletamist või mitte. Valijad on oma tegevusega näidanud, et nad usaldavad seda valimismeetodit,» lisas ekspert.

«E-valimised on Eesti täielik häbiplekk! E-valimiste usaldusväärsus on olematu. See on üks valimisüsteem, mida ei ole võimalik jälgida ega kontrollida,» ütles Martin Helme eile õhtul ETV saates «Esimene stuudio».