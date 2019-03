Eestlaste tehnoloogiafirma alustas koostööd Amazoniga

Video- ja muusikateenuste ettevõtted teevad mobiilioperaatoritega koostööd uute kasutajate leidmiseks, keskendudes riikidele, kus traditsioonilised turunduskanalid on ebaefektiivsed. Mobiilioperaatorid saavad omakorda tasuta teenuse pakkumist ära kasutada mobiilipakettide müümiseks ja olemasolevate kliente lojaalsuse kasvatamiseks. Videoteenuste pakkujad teevad tänaseks koostööd mobiilioperaatoritega enam kui 80 riigis.

India, kus Amazon Prime-i pakkumine BSNL-i klientidele käivitati, on kiiresti kasvava mobiilituruga riik. Eelmisel aastal suurenes mobiilse andmeside tarbimine Indias 303%. Samas on riigis suur hulk inimesi, kes ei saa digitaalse sisu eest maksta: nutitelefon on olemas 35% elanikkonnast, kuid krediitkaart vaid 3% inimestest. Mobiilimaksed lahendavad selle probleemi, võimaldades inimestel tasuda digitaalsete ostude eest oma mobiilioperaatori arve kaudu.