MUPO: Tallinnas ei saa tööd ükski keeleoskuseta taksojuht

«Vastuseks Teie päringule teatame, et Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ei väljasta teenindajakaarte taotlejatele, kes ei valda eesti keelt. Lisame veel, et majandustegevuse registris ei tehta eraldi statistikat taotleja rahvuse kohta,» ütles Postimehele MUPO pressiesindaja Meeli Hunt.

Hunt lisas, et taotlejate eesti keele oskust kontrollib MUPO keeleinspektsiooni koostatud testide alusel. «Samuti suhtleme teenindajakaardi taotlejaga eesti keeles ja juhul, kui ta seda ei valda, siis me teenindajakaarti ei väljastata,» lisas Hunt.

«Lisame veel, et hetkel kehtiva ühistranspordiseaduse kohaselt väljastatakse teenindajakaardid tähtajatult ning nende kehtetuks tunnistamine saab toimuda ainult läbi Keeleinspektsiooni poolt vastava ettepaneku tegemisel,» märkis Hunt.

Tähelepanelikud taksosõitjad on kindlasti märganud, et üha enam on pealinnas sõidujagajatena teenust pakkumas ilmselgelt mujalt kui Eestist pärit juhte, kes heal juhul oskavad vene, halvemal juhul vaid inglise keelt.