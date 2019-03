Volvo paigaldab roolijoodikute ohjeldamiseks autodesse kaamerad

Autotootja sõnul hakkavad kaamerad jälgima juhi silmade liigutusi, et mõõta tähelepanu taset ja seda kas rooli taga istuv inimene võib olla alkoholi mõju all. Kui juhi silmad on näiteks mõnda aega suunatud kuhugi mujale, näiteks nutitelefonile või on sootuks suletud, saabub telefonile hoiatus. Kui juht sellele ei reageeri, võtab auto ise hoo maha ja peatub. Uus süsteem paigaldatakse Volvo mudelitesse millalgi 2020. aasta alguses.