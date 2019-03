Vaata: sellised on uued Swedbanki rahaautomaadid Eestis

Pank alustasime uute masinate paigaldamisega suurema kliendivooga kohtades. Hetkel on paigaldatud kokku kaheksa uut masinat: neli automaati Lasnamäe Centrumis, kolm Rocca al Mare keskuses ja üks Liivalaia esinduse teenindussaalis.

Aprillis vahetab Swedbank välja 20 sularaha sisse- ja väljamakseautomaati üle Eesti. Suve lõpuks on plaanis välja vahetada 40 masinat. Kokku on Swedbankil täna 393 sularahaautomaati, millest 110 on sularaha sisse- ja väljamakse funktsiooniga.

Uus automaadimudel on panga teatel kasutajasõbralikum ja töökindlam. «Uutel automaatidel on puutetundlik ekraan, mis teeb masina kasutamise kliendi jaoks palju mugavamaks. Samuti on masinatel ka klaviatuuri kohal sisseehitatud vari, mis välistab PIN-koodi nägemise kõrvaliste isikute poolt,» selgitas Swedbanki klienditeenuste divisjoni juht Ede Raagmets.

Swedbanki uus sularahaautomaat FOTO: Swedbank.

Tema sõnul põhjustavad valdavalt sularaha sissemakse funktsiooniga automaatide tõrkeid rahatähtede vahele jäetud võõrkehad. Uude automaati tuleb rahatähed sisestada vertikaalselt ning rahasahtli asemel on korv, mis võimaldab rahapakki sattunud võõrkehad kergesti eemaldada.

«Siiski soovitame klientidel enne kupüüride masinasse sisestamist raha eelnevalt üle lugeda. See täidab mitut ülesannet – esiteks saab klient olla kindel, et paneb masinasse soovitud summa ning lisaks saab ta veenduda, et kupüüride seas ei ole kortsus või katkiseid rahatähti,» lisas Raagmets.