«Punane sekund» osa 3: Madis Kimmel kaotab kurvis kontrolli

«On üldteada fakt, et ülisuur kiirus on tappev ja juba väike kiiruse alandamine võib liiklusõnnetuse raskust oluliselt kahandada. Ometi tapab just suur kiirus Eestis väga palju inimesi,» sellise tõdemusega alustab Madis Kimmel täna õhtul kell 20.30 Kanal2 eetrisse jõudvat saadet.