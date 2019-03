Uus prohmakas: Facebook jättis sadade miljonite kasutajate paroolid töötajatele näha

Facebook tegi seoses Krebsi looga neljapäeval avaliku teadaande, milles tunnistas, et taoline fail tõepoolest eksisteeris ja ettevõte rutiine turvakontroll avastas selle jaanuarikuus. «Uurimise käigus selgus, et paroolid ei lekkinud Facebookist välja ning ükski töötaja neid ei kuritarvitanud,» tunnistas sotsiaalmeediaplatvorm, lisades, et turvaprobleem on nüüdseks kõrvaldatud.