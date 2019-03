Agu Kivimägi: e-valimiste turvalisusest

Täpset piiri on isegi raske tõmmata, millal seade on kompromiteeritud, kuna tootjad vigade jälitamise eesmärgil projekteerivad seadmetele omadusi, mida ei avalikustata, kuid mida võib kasutada seadme üle ebatavalise kontrolli saavutamiseks. Seadmed võib panna ka raadio teel edastatavaid käsklusi kuulama ning sellist omadust on väga raske avastada.

20 aastaid tagasi tuvastati et Windowsi operatsioonisüsteem, mis kontrollib oma komponenti päritolu autentsust kasutas ka võtmeid, mille nimi algas USA luureorganisatsiooni lühendiga NSAKEY. Firma esindaja väitis et see on kokkusattumus ja mingit seost NSA-ga pole. Vaatamata naljakale kokkusattumusele allub iga riist- ja tarkvara firma oma asukoha riigi seadustele ning täidab julgeolekuasutuse seaduslikke korraldusi. Korraldused on samal ajal riigisaladusega kaitstud ja avalikkuse ees peavad firmajuhid eitama salastatud korralduste olemasolu. Demokraatlikes riikides mõnikord selline info lekib, kuid autoritaarsetest riikidest me ei kuule midagi.

E-valimiste turve võiks tulevikus baseeruda kontseptsioonil, mis enam vastab parteipoliitilise süsteemi loogikale – tulemuse rehkendamises osalevad võrdsete osalejatena kõik huvitatud osapooled – poliitilised parteid.

Tulemuse saamiseks on vajalik vähemalt kvalifitseeritud enamuse panuse e. osarehkendus. St et kõik kombinatsioonid osalejatest saavad korrektse rehkenduse korral sama tulemuse aga üksikuna võttes pole keegi võimeline tulemust rehkendama.

Erinevaid skeeme, kus üksteist mitte usaldavad osapooled teevad koostööd ühiselt vajaliku tulemuse saamiseks on maailmas juba rakendatud, näiteks militaarvaldkonnas riikide vahel. Selline skeem oluliselt vähendab usaldamatust, kuna kõik huvitatud osapooled saavad kaasata enda poolt usaldusväärsed isikud enda osarehkendust läbi viima.

Väheneb vajadus usaldada paari administraatorit, kes kogu süsteemi haldavad. Tagavaraks tuleb jätta ka praegune variant, kui poliitikud peaksid otsustama, et nad ei taha tulemust välja arvutada.

OSCE heidab e-valimistele ette, et see pole lõpuni jälgitav. Jälgitavus on võimalik saavutada, kui valimiskomisjon seab sisse eraldi teenuse neile, kes soovivad enne või peale häälte kokku lugemist veenduda, et nende hääl osales lugemise.

Kuna iga hääl sisaldab valija rakenduses genereeritud unikaalset juhuslikkust, siis selle juhuslikkuse säilitamisel valija poolt on võimalik enne e-häälte hävitamist tuvastada, kas selle juhuslikkusega on mõne kandidaadi poolt hääl antud. Teenust saaks pakkuda piiratud aja jooksul, valimiskomisjoni ruumides isikut näost-näkku tuvastades, vaidluste vältimiseks tuleks juhuslikkus valimiskomisjoni võtmega krüpteerida.

E-valimised on väga mugav ja sellest loobuda ei tahaks, kes on seda juba kasutanud. Meie e-riik koos e-valimistega on nagu kõrge torn, mille me oleme ehitanud, mis paistab kaugele ja mida teised riigid imetlemas käivad. Mida kõrgemaks ehitame, seda enam on vaja torni toestada, et see tugevama tuulega uppi ei kukuks.

Meil on juba kogemus, et oma turvalisusel ei saa me loota tuntud ja soliidsetele firmadele ja nende toodete turvasertifikaatidele. ID-kaardi kiibi turvanõrkused oleks võinud avastada meie omad teadlased.

Ei saa loota, et alati saame infot tšehhi teadlastelt või soome või läti inseneridelt. Eestil peaks olema tšehhidega sarnane teadusasutus või rakendusüksus, kus teadlased ja insenerid katsetaksid süsteemide turvet, millest meie e-riik sõltub.