RIA peadirektoriks saab Margus Noormaa

«Minu soov on kujundada RIA omamoodi riigiüleseks kompetentsikeskuseks – kohaks, kust riigiasutused saavad nõu ja abi ning kelle visiooni järgi õnnestub parimal võimalikul moel riigi IT arendusi ellu viia. E-riigi mõistes oleme me juba ülejäänud maailmast peajagu ees, aga loomulikult peame jätkama ka e-riigi arengutega, et eesrinnas püsida,» ütles Noormaa.