Coop Panga mobiiliäppi pääseb ka nüüd sisselogimata

Coop Panga e-kanalite juht Helena Kokk ütles, et mobiilipanga automaatne sisselogimine on panga klientide jaoks oodatud uuendus. «Automaatne sisselogimine teeb mobiilipanga kasutamise kindlasti veelgi mugavamaks – enam ei pea iga kord konto jääki vaadates või väiksemaid makseid tehes uuesti käsitsi sisse logima,» selgitas Kokk.

Automaatne sisselogimine kehtib ainult telefonis, kus see on aktiveeritud. Üle 30-euroste maksete tegemisel ja lepingute sõlmimisel tuleb endiselt PIN2 sisestada. Turvalisuse huvides küsitakse sisselogimisel siiski Smart-ID või Mobiil-ID PIN-koodi vähemalt iga 90 päeva tagant. Kui juhtub, et telefon on kaotatud, siis saab automaatse sisselogimise eemaldada internetipangas seadete alt.