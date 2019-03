Ukraina odavtööjõud ründab juba Eesti autojuhiametit

Viimase nelja aastaga on väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse legaalselt tööle saabunud autojuhtide hulk koguni kolmekordistunud, selgub välismaalastele Eesti autojuhina töötamiseks vajalikke juhitunnistusi väljastav Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA)i andmetest.

«Juhitunnistuste taotlemine ja väljastamine on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, 2016.aastal andsime välja 225 tunnistust, 2017.aastal 424 tunnistust ja 2018.aastal 666 tunnistust,» rääkis Postimehele ERAA juht Ermo Perolainen.

Kusjuures, see kasv puudutab ainult neid juhte, kes tegutsevad veoettevõtetes – numbrile lisanduvad veel takso- ja sõidujagamisettevõtted.

Möödunud aasta lõpu seisuga oli Eestis ametlikult juhitunnistusega veoettevõtetes tööl 1046 välismaalast ning kodakondsuse järgi oli jaotus selline, et ukrainlasi oli nende seas 627, valgevenelasi 189 ja Venemaalt pärit juhte 137. Väikeste arvudega on esindatud veel Kasahstan, Usbekistan, Tadžikistan ja teised riigid.

Kui vaadata aga otsa politsei- ja piirivalveameti kogutavatele numbritele selle kohta, kui palja on ainuüksi selle aasta esimese kolme kuuga tehtud autojuhina lühiajalise töötamise otsuseid, siis näeme, et see number on tänaseks juba 323 ning koos varasema ajaga on otsuste koguarv 6416.

«Vaadates tööandja põhitegevusala, on enamasti nende 323 inimese puhul tegemist veoautojuhtidega. Eesti tegutseb ka välismaalastest taksojuhte, kuid üldjuhul on nad siia saabunud mõne muu rändeliigi alusel ja kasutavad oma õigust muuhulgas ka töötada,» rääkis politsei pressiesindaja Tuuli Härson.

Käesoleva aasta otsuste põhjal on taas esikohal Ukraina kodanikud 177 otsusega, järgneb Valgevene 72, Venemaa 59 ja edasi juba Gruusia, Moldova ja Usbekistan.

Autojuhtide nappus

Miks ikkagi Eest ettevõtted neist riikidest nii massiliselt juhte palkavad? Selgub, et asi on tööjõupuuduses.

Villem Tori FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

«Kahtlemata on teistest riikidest autojuhtide sissetoomise peamiseks põhjuseks just autojuhtide nappus,» ütles Autoettevõtete liidu direktor Villem Tori.

«Mis puudutab palka, siis riigis sees töötamisel tuleb autojuhile maksta vähemalt üldtöökokkuleppega kehtestatud alampalga miinimumi, mis hetkel veel on 620 eurot, alates 1.maist 950 eurot,» lisas Tori ja märkis, et see nõue ei kehti rahvusvahelistele vedajatele.

«Kuidas ja milliste agentuuride kaudu autojuhte otsitakse, puudub meil ülevaade,» sõnas Tori.

Selgub, et Ukraina odavtööjõud on hakanud meelehärmi valmistama Eesti sõidujagajatele. Liiguvad jutud, et kõige aktiivsemalt toob Ukrainast juhte sisse Venemaa taksoäpp Yandex.Taxi. Ettevõte ise pole Postimehe palvetele seda väidet kommenteerida, vastanud. Vastuseta jäid päringud ka Uberile ja Boltile.

Mupo: Tallinnas ei saa tööd ükski keeleoskuseta taksojuht

Küll aga kinnitab näiteks Tallinna munitsipaalpolitseiamet Mupo, et eesti keelt mitteoskavad juhid taksoveoks vajalikku tegevusluba neilt ei saa.

«Vastuseks Teie päringule teatame, et Tallinna munitsipaalpolitsei amet ei väljasta teenindajakaarte taotlejatele, kes ei valda eesti keelt. Lisame veel, et majandustegevuse registris ei tehta eraldi statistikat taotleja rahvuse kohta,» ütles Postimehele mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Mupo asus Tallinnas taksojuhtidele teenindajakaarte väljastama alates möödunud aasta 1. aprillist.