Mobiiliarvustus: Sony XPERIA 10 – nii hea, niiii halb

Disain on XPERIA 10 raudselt suurim tugevus. Uskumatu, et ma seda Sony kohta ütlen, et pean teda esimest korda lausa teerajajaks. See telefon on ülimodernselt sihvakas! Seejuures suurepäraselt harmoonilise paugutusega kaamera ja alumised kõlariribid. Ja kui veel tooniks valida sinine Navy, siis ongi teil käes üks maailma hetke kenamaid telefone.

Pikkuse ja laiuse suhe ei ole enam isegi mitte 16:9 (vana hea foto- ja filmformaat) ega ka 18,5:9 (uusimad Samsungid ja Huaweid) vaid lausa 21:9. Pikkust on telefonil täpsemalt 156 mm ja laiust 68 millimeetrit.

Miks? Sellepärast, et Sonyle meeldib Netflix. Selle äpp on lausa seadmesse eelpaigaldatud. Aga Netxlifi kõik uuemad filmid ja sarjad on juba 21:9 suhtega. Seega peaksid uusimad linateosed katma kenasti maksimaalselt ära kogu XPERIA 10 ekraani. Selle 6-tollise IPS LCD ekraani resolutsioon on seejuures ka tõesti suurepärane 2520x1080 pikslit.

Niisiis, telefon kätte, Netfilixist film käima ja … siit need Sony järjekordsed prohmakad algavadki. No mis mõte on teha seadmele suurepärane formaat, kvaliteetne ekraan ja disainida alla serva kaks stereole viitavat kõlarit, kui tegelikult on seadmel vaid üks tõsiseltvõetav kõlar ja kogutulemuseks on äärmiselt kesise kvaliteediga piiksuv MONO! Seda olukorras, kus konkurentide seadmed suudavad pakkuda läbi kahe kõlari juba täiesti korralikku ruumilistki stereot.

Arvate, et pildil on kaks kõlarit? Ei, raamide taga on neid peidus ainult üks! FOTO: Aivar Pau

Nii et jah, kui plaan on tõsiselt mobiilist filme vaatama hakata, siis kõrvaklapid on kohustuslikud.

Mis puutub helitugevuse reguleerimisse, siis on minu hinnangul Sony hakkama saanud kohe teise totrusega. Nimelt on selle Jaapani tootja Rootsis paikneva disainiüksuse usinad tootedisainerid välja mõelnud, et jube tore oleks kõik seadme nupud panna mobiili ühele servale. See mõte on neilt ununud nii hea, et mõnda nuppu on otsustatud panna lausa kaks tükki!

Nii ongi seadmel ülemine sisselülitamise nupp, alumine – sõrmejäljelugejaga varustatud - sisselülitamise nupp ja nende all veel helitugevuse reguleerimise nupud. Selle kõige tagajärg: koban sisselülitamiseks erinevaid nuppe ja kui tahan heli madalamaks lasta, siis peab mu pöial tegema sellise idamaalise väändumistriki:

FOTO: Aivar Pau

Lisaks pole see volüüminupu küljetasapinnast just eriti hästi eristatav nii, et otsida tuleb ka veel seda nuppu. Seda peab küll tunnustamiseks ütlema, et sõrmejäljelugeja ise töötab tõeliselt kiiresti, on väga hea asukohaga ja tunneb nagu valatult ära ka kuni viis erinevat sõrmejälge.

Väga hästi on välja mõeldus ka SIM- ja mälukaardi vahetuse viis – pole enam vaja otsida neid tobedaid nõelasid, millega kaardipesa mobiilist välja pressida. Sonyl tuleb see ka küüne abil hõlpsasti välja ja seade teen seejuures ise ka automaatselt restardi.