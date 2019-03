Veidemann ei usu, et Helmel õnnestub ERR laiali saata

Martin Helme, kes on ühtlasi ERRi nõukogu esimees, ütles möödunud aasta lõpus sotsiaalmeedias, et tema hinnangul tuleks kinni panna nii venekeelne telekanal ETV+ kui kogu rahvusringhääling.

„Täiesti selge on, et ETV+ tuleb kiiremas korras kinni panna. Tegelikult tuleks kogu ERR laiali saata ja see 40 miljonit eurot kasutada millekski, mis edendab, mitte ei kahjusta meie põhiseaduslikku riigikorda,» kirjutas Martin Helme, kes on nüüd Keskerakonna kutsel pürgimas valitsuse liikmeks.

«Ma ei näe vähimatki tõenäosust, et riigikogus võidakse ette võtta niisuguse seaduseelnõu algatamine. Küll aga vajab olemasolev Ringhäälinguseadus täiendamist - ja seda on ka ERR nõukogus arutatud ning asjakohase initsiatiiviga esinetud Riigikogu kultuurikomisjonis - ERR finantseerimise stabiilsuse ning sellega kaasneva avaõigusliku meedia sõltumatuse tagamiseks,» rääkis Veidemann.

Veidemann lisas, et tema enda aastakümnete tagune kogemus, sh Ülemnõukogu ja Riigikogu liikmena 1990 - 1995 on näidanud, et valimiskampaania(te) käigus on esitatud igasuguseid (ka üpriski reljeefseid) arvamusi ja ettepanekuid, mis - juhul kui ollakse valimisvõidu tulemusel või läbirääkimiste käigus jõutud valitsusvastutuse jagamiseni - on tõstetud piltlikult öeldes sulgude taha või millest on lausa loobutud.