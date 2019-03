«Kõigi Eesti» on nüüd MTÜ ja korraldab suurkontserdi

MTÜ andis täna teada, et kui liikumine «Kõigi Eesti» sai alguse ilma kellegi rahalise panuseta, siis edasi rahastatakse seda ainult annetuste toel. Esimeste annetajate seas on liikumise teatel suur hulk liikumise eraisikutest asutajatest.

«Suured muutused meie koduloos on juhtunud siis, kui tuleme kokku ja tegutseme ühiselt. Meid on piisavalt palju, et midagi muuta, ja piisavalt vähe, et tulla ühele väljakule ja kokku leppida, kuidas edasi läheme,» teatas liikumine.