Apple tutvustas uut voogedastusplatvormi ja hakkab konkureerima Netflixiga

Apple'i peakorteris Cupertinos toimunud üritusel astusid lisaks Cookile üles ka mitmed tuntud Hollywoodi tähed nagu Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jason Momoa ja Jennifer Aniston, kes on kõik uue platvormiga sõlminud lepingud, et toota sarju, saated ja filme. Lisaks hakkab uus teenus näitama ka HBO, Hulu, Starz ja Showtime, sarju. Netflix on koostöö uue platvormiga välistanud.

Apple tv+, mis stardib millalgi sügisel, saab olema tasuline kuumaksuga teenus, mis on reklaamivaba. See saab tõenäoliselt eraldi tasuliseks osaks praegusest Apple TV tarkvarast, mis jookseb iOS operatsioonisüsteemiga seadmetel. Cooki sõnul saab Apple tv+ saadaval olema ka mitmetel konkureerivatel nutiteleritel nagu Samsung, LG ja Sony. Lisaks võib seda kasutada ka Amazoni Firestick ja Roku seadmetega.

Ettevõte ei avaldanud veel, kui palju teenuse kasutamine kuus maksma hakkab ning kui paljude sarjadega platvorm alustab. Apple on pannud väidetavalt originaalse sisu tootmiseks kõrvale miljard dollarit aastas. Kuulduste järgi on valmimisel ka dokumentaalsari, kus peaosas on Oprah Winfrey ja Jason Momoa. Lisaks hakkab Jennifer Aniston tegema hommikusaadet.

Apple siseneb voogedastusturle ajal, mil see on juba äärmiselt üleküllastunud ja täis väga suuri tegijaid nagu Netflix ja Amazon. Lisaks plaanivad sellel aastal anda oma platvormid välja ka sellised meediahiiglased nagu Disney ja WarnerMedia, kellel on kõigil väga palju ressursse. Konkureerimine ei saa iPhone'i loojale kindlasti lihtne olema, kuid Apple'i kasuks räägivad siinkohal tehnilised teadmised, mida konkurentidel ei pruugi leiduda.

Apple News+

Apple kuulutas ühtlasi välja uue ümber tehtud uudiste rakenduse. 9,99 dollari eest kuus on võimalik pääseda ligi enam kui 300 ajakirjale ja ajalehele. Ajakirjade hulka kuuluvad näiteks Marie Claire, Vogue, New Yorker, Esquire, National Geographic ja Rolling Stone. Ajalehtedest tulevad saadavale sellised väljaanded nagu LA Times ja Wall Street Journal.

Cook toonitas, et ajakirjanduslikku sisu valitakse väga hoolikalt, et vältida valeuudiste levitamist, milles on viimasel ajal süüdistatud mitmeid suuri tehnoloogiaettevõtteid nagu Facebook. Apple News+ alustab tegevust alguses ainult USAs ja Kanadas, kuid tuleb millalgi sellel aastal saadavale ka Euroopas.

Apple Card

Apple hakkab koostöös Goldman Sachs pangaga alates suvest väljastama ka krediitkaarti, mis on esialgu saadaval ainult USAs. Kaardiga saab iga Apple Pay makse pealt kaks protsenti tagasi, mis läheb Apple walleti peale. Apple'i toodete ostmise korral tõuseb protsent aga kolme peale. Kaart eksisteerib nii digitaalselt iPhone'is kui ka füüsilisel kujul. Iga ost tuleb turvakaalutlustel kinnitada sõrmejäljega või näotuvastusega.

