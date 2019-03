Video ja fotod: Huawei tõmbas katte uutelt mobiilidelt ja kelladelt

Täpsemalt oli esitletavaid seadmeid kaks: põhimudel P30 ning igas mõttes vingem ja kallim mudel P30 Pro.

Eelreklaamides on tootja viidanud väga selgelt, et fookus on uutel mobiilidel seatud just kõrgtasemel pildistamisvõimekusele. Olegi neiks viideteks «#PforPhotography» või «#RewriteTheRulesofPhotography».

P30 Prol on koguni nelja objektiiviga põhikaamera, mille peaobjektiiv on 40-megapiksline (OIS+ f/1.6) ja mida täiendavad lainurkkaamera (20 MP, f/2.2), telefotokaamera (8MP ja persikoopstiilis zoom) ja ToF-kaamera. Põhimudelil on kolmikkaamera.

Akud on seadmetel ülihea mahutavusega, P30 näitajaks on 3650mAh ja P30 Prol 4200 mAh. Protsessoriks on mobiilidel Huawei enda toodetav uusim ja võimsaim Kirin 980 ning tarkvaraplatvormiks Android Pie.

P30 Pro OLED-ekraani diagonaaliks on koguni 6,47 tolli ja see on full-HD+ resolutsiooniga (1080x2340). Seadmete ekraani ülaosas olev nn sälk on võtnud tilga kuju.

FOTO: Aivar Pau

P30 Pro võib lähtuvalt mälust maksta koguni kuni 1249 eurot ning P30 799 eurot.

