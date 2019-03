Silmeti juht vabastati ametist

«Teatame käesolevaga, et proua Signe Kask ja Neo Performance Materials on jõudnud sõbralikule kokkuleppele, et Signe lahkub NPM Silmeti tegevdirektori ja juhatuse liikme kohalt,» seisab hiljuti koostööpartneritele ja töötajatele saadetud kirjas.

Signe Kask töötas ettevõttes kaheksa aastat.

Ettevõte andis ka teada, et otsib järgnevatel kuudel aktiivselt uut tegevdirektorit. Seni juhib ettevõtte tegevust juhtkomitee, kuhu kuuluvad Jeff Hogan (C&O), Frank Timmerman (haruldased metallid) ja mitmed Silmeti juhtkonna liikmed. Lisaks sellele on Neo nimetanud Doug McInnesi NPM Silmeti tegevdirektori kohusetäitjaks ja juhtkomitee liikmeks.

McInnes hakkab NPM-i teatel olema Silmetis kohal igas kuus mitu nädalat ning «tegeleb aktiivselt Silmeti igapäevase juhtimise, strateegiliste prioriteetide ja kulude kokkuhoiu projektidega». Hetkel on ta Koratis Tais asuva Neo magnetpulbri tootmisüksuse tegevjuht.