Karbist välja: Huawei uusim tipptelefon P30 Pro

Ühtlasi tähendab see kahjuks ka seda, et kui telefon käes videot vaadata ja selleks telefoni enda kõlareid (mitte kõrvaklappe kasutada), siis on heli koondunud seadme allossa ja mingisugusest tasakaalustatud stereost rääkida ei saa.

Esiküljel on minu hinnangul ka selle seadme teine nõrkus ja selleks on esiklaasi allaossa paigutatud sõrmejäljelugeja. See valguspõhine sõrmejälje lugemise tehnoloogia vajab veel kindlasti edasiarendamist, sest telefon jääb hetkel veel liigagi tihti sõrmejälgede väljalugemisega hätta.

Seadme juhtnupp ja helitugevuse muutmise nupud on paigutatud seadme paremale küljele ja on üsna täpselt õigetes kohtades.

Vägagi toretsevaks on muudetud aga Pro tagakülg. Saadaval on küll klassikaline must toon, aga kuna P-seeria tundub olevat trendikatele inimestele mõeldud seade, siis on loodud ka eriti silmatorkavad värvilahendused nimega «Hõõguv koidik» (Amber Sunshine), «Õhuline kristall» (Breathing Crystal) ja «Virmalised» (Aurora). See viimane on ka artikli põhifotol näha. Nende toonide saavutamiseks lasi tootja tagakülgi mitu korda imeõhukeste ja poolläbipaistvate värvikihtidega üle võõbata.

Tagakülje põhikaamerate paigutus ei ole minu hinnangul väga õnnestunud, kuna need ulatavad tasapinnast välja ja kuna asuvad ühes nurgas, siis hakkab laual asetsev seade mööda diagonaali kolksuma, kui sellel midagi tippida. Abiks on aga kaaned.

Tehnoloogia osas on seadmel sees Huawei enda toodetud uusim protsessor Kirin 980, millel võimas 8GB Ram ja 256 GB ROM.

Android Pie tarkvaraplatvormile on Huawei peale ehitanud oma kasutajaliidese EMUI 9.1, milles uudsena kasutatakse laiendatavat read-only-failisüsteemi (Extendable Read-Only File System, EROFS), mis suurendab märkimisväärselt mäluseadme lugemiskiirust. See operatsioonisüsteem toetab ka Huawei Share One-Hop jagamissüsteemi, mille abil saab Huawei nutitelefonide ja lauaarvutite vahel sujuvalt faile jagada. Ühtlasi tähendab see seda, et kõik äpid on kohe esiekraani vaadetes – mingisugust rakenduste eraldi vaadet ei ole, nagu puhtal Androidil.

Aku on seadmel võimas (4200 mAh) ja veel võimsam on selle 40W SuperCharge kiirlaadija, mis aku laetuse protsendi tõesti imekiirelt üles lükkab. Seadmel peaks olema ka funktsionaalsus, mis võimaldab juhtmevabalt laadida teisi seadmeid, kuid näiteks Samsungi Galaxy Watch Active nutikella ma küll sellega laadima ei saanud.

Tarkvara poolest on uudis vast see, et seadmes istub sees nüüd Huawei enda toodetud veebibrauser.

Huawei P30 nutitelefonid on Eestis müügil alates 27. märtsist kolmes värvitoonis – must, «Õhuline kristall» (Breathing Crystal) ja «Virmalised» (Aurora). P30 hinnad Eestis algavad 699 eurost, P30 Pro 128 GB 899 eurost ning P30 Pro 256 GB 999 eurost.

Müügile tuleb ka uus nutikell Huawei Watch GT, mille hinnad algavad 249 eurost. Üsna tavaline nutikell, mille suurimaks puuduseks on see, et töötab Huawei enda platvormi peal – ehk siis: sellele ei ole saadaval mitte ütegi rakendust peale Huawei enda omadele. See kell näeb välja umbes-täpselt selline: