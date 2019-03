City Motors kasutab praegust Kõnekeskuse teenust alates 2018. aasta jaanuarist. Enne seda kasutusel olnud kõnekeskuse lahendust ei osatud hästi kasutada ning ilmselt puudus ka otsene vajadus või huvi sellega põhjalikumalt tegeleda. „Ühel hetkel saime aga aru, et meil on kõnekeskuse teenust siiski vaja,” tõdeb ettevõtte IT-juht Ott Lepik.

Põhjuseid Kõnekeskuse kasutusele võtmiseks oli mitmeid. Esiteks on teenindajad võrdlemisi liikuvad ega istu pidevalt laua taga ning see tingis suure vastamata kõnede hulga, mille haldamine oli keeruline. Lepiku sõnul puudus kontroll selle üle, kas kliendile on tagasi helistatud ning kuna tihtilugu tagasi ei helistatudki, tõi see kaasa klientide pahameele.