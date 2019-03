SEB plaanib turule tuua enda mobiilse rahakoti teenuse

Ta lisas, et SEB mobiilne rahakott on arendatud Mastercard Digital Enablement Service (MDES) platvormil, mis on Mastercardi poolt pakutud teenus ja mida saab integreerida SEB mobiilirakendusse.

"Uue rakenduse puhul me ei saa tuua paralleeliks internetipanka, need on hoopis erinevad kanalid. Meie uus lahendus on loodud igapäevaste maksude teostamiseks mobiiliga ning loodame, et juba lähiajal saame sellest rohkem rääkida," rääkis Piilmann.