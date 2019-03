Cleveron arendab uut isejuhtivat kullerrobotit

«Keskpikas perspektiivis võtavad robotid inimkulleri töö üle ja automaatse kullertehnoloogia kasutuselevõtt on lähemal kui inimesed arvata oskavad,» rääkis Kütt Teede Tehnokeskuse korraldatud konverentsil.

«Näeme oma pakirobotit veidi teistmoodi kui seda teeb näiteks Starship. Ehitame masinat, mis liiguks sõidu- mitte kõnniteedel. Samuti hakkab meie robotkuller korraga vedama mitte ühe, vaid kümne-kahekümne inimese pakke korraga, mis teeb logistikaringi mõistlikumaks. Samuti viib meie kullerrobot plaani kohaselt kauba inimese isiklikku kodu-pakiautomaati, et klient ei peaks enam kodus kulleri saabumist ootama,» rääkis Kütt.

«Tegime oma esimese kullerroboti demo-mudeli Renault Twizy põhjale, aga see on selgelt liiga raske. Selleks, et 100–200 kilo raskust koormat vedada, ei tohiks robot ise rohkem kaaluda,» ütles Kütt.