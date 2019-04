Eesti IT-ettevõte sai Kasahstanis olulise lepingu

Dasco Consulting Groupi juhtivpartner Darmen Sadvakassovi sõnul on tal hea meel, et koostöös Eesti ettevõttega riigis digitaalne ümberkujundamine ette võetakse ning lubab sellekohast abi kõigil tasanditel: suhete arendamisel ettevõtete, tööstusharude ja institutsioonide vahel.

Thorgate’i kaasasutaja ja digitoodete analüütik Janar Merilo märkis, et ettevõte on aastaid tegutsenud Suurbritannias, Norras ja USAs ning koostöö Dascoga on esimene katse viia oma kogemused ja oskused Kesk-Aasia ettevõtetesse ja organisatsioonidesse.