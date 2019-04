Nortal & Co kukrusse langeb SKAIS2 arendustega 18 miljonit riigieurot

Tegemist on läbi aegade kõige kallima Eestis elluviidava IT-arendustööga. Ühtlasi on tegemist töödega, mis on varasemate luhtunud töödega riigilt asjatult röövinud juba 5 miljonit eurot ja nii võib tööde õpphinnaks kujuneda 23 miljonit pluss käibemaks. Mitmed asutused ja ettevõtted on nõudnud sellega seoses projektile sõltumatu auditi läbiviimist.