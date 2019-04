Telia teleteenust ootab ees suuremat sorti raputus

Kui praegu pakub Telia kahte erinevat teleteenust - Telia TV ja MINU.TV -, siis edaspidi moodustub neist ühtne Telia TV teenus, mida on muu hulgas võimalik vaadata ka mobiilis ja arvutis. See on peamine muudatus.

Uuenduse käigus muutuvad ka pakettide nimetused ning kanalite nimekirjad. Tekivad kolm paketti: ligi 30 kanaliga Mini, 75 kanaliga Standard ja 160 kanaliga Premium. Kuutasud on neil vastavalt 6, 16 ja 39 eurot ning kõiki neis kanalites pakkuvaid kanaleid saab vaadata ka mobiilis või arvutis – korraga vastavalt kahel, kolmel ja viiel ekraanil.

Paraku toob muudatus kaasa ka selle, et senise minuTV kanalivalik muutub kõige odavama paketi puhul veidi kesisemaks.

Kui Telia kliendil on hetkel tellitud näiteks 6-eruone põhipakett ja 5-eurone salvestusteenus, siis saab ta selle eest vaadata tasuta MINU.TV-s 35 telekanalit, mitmeid sarju ja filme. Uue Minipaketi puhul mobiilis ja arvutis vaadatavaid telekanaleid 27, muu hulgas kaob sellest valikust ära Eurosport 2.

Kui kiendil eraldi tellitud Telia TV lisateenused Salvestamine ja Lastenurk, siis pärast teenuste uuendamist jäävad need endiselt kehtima. Lisaks saab hakata saateid soovi korral vaatama ka nutitelefonis, arvutis ja süleris.

Lisaks seob Telia lahti oma teleteenuse selle kasutamiseks vajalikust internetiteenusest - Telia TV vaatamiseks vajalike nõuetekohase internetiühenduse ja seadete olemasolu eest vastutab klient ise. See tähendab muu hulgas seda, et ainult teleteenuse tellimisel ei anna Telia uutele klientidele enam kaasa tasuta alusinternetti selle kasutamiseks – vanadel klientidel jääb see alles.

Telia hakkab uuendusi järk-järgult ellu viima alates 3. juunist.