Cleveroni tudengid ei pääse suhtlemispsühholoogiast ja diskreetsest matemaatikast

See kõik tähendab paraku ka seda, et kaugeltki mitte kõigile õppeainetele pole Viljandist kohapealt õppejõude võtta.

«Kõiki õppejõudusid kindlasti Viljandis ega täna ka Eestis ei leidu. Ettevõtluskõrgkooli Mainor korralised õppejõud, samuti külalisõppejõud hakkavad käima Viljandis õpetamas,» rääkis Postimehele Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht Kristjan Oad ja märkis, et väikese ja ettevõtjakeskse kõrgkoolina on Mainor valmis partneritele sel moel vastu tulema.

«Tegemist on uudse õppemeetodidaga kõrghariduses – töökohapõhise õppega ning sellega on alustanud lisaks Eesti Ettevõtluskõrgkoolile Mainor ka Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja tervishoiu kõrgkoolid,» rääkis Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Aire Koik.

«Paljudes riikides on töökohapõhine õpe levinud kutsehariduse kõrval ka kõrghariduses, kuid Eestis astutakse sel teel esimesi samme. Töökohapõhise õpet kutsehariduses on rakendatud Eestis üle kümne aasta,» lisas ta. «Mainori ja Cleveroni koostöö on hea näide, kuidas tööandja võtab vastutuse, et saada enda jaoks sobiva haridusega töötajaid.»