Info kõrval on üheks olulisemaks ja hinnalisemaks väärtuseks viimastel aastatel kujunenud privaatsus. Meie info, see tähendab meie ise, oleme muutunud kaubaks, mida müüakse ja ostetakse ilma meie käest küsimata, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Osale meie seast ei lähe see üldse korda, aga üha enam on neid, kellele nende netiprivaatsus on üpris oluline. Varjata ennast ja oma veebiharjumusi selliste infonäljas gigantide eest nagu Google on tegelikult suhteliselt lihtne kui kasutada selleks sobivat veebilehitsejat. Allpool toome välja parima valiku nende seast.