On möödas juba üle aasta päevast, mil Apple esimest korda andis teada uuest gadgetist nimega AirPower. Juhtmevaba laadimismatt, mille abil saab korraga täis laetud iPhone, Apple Watch ja AirPods’id. Tol korral lubas Apple seadme müüki paisata 2018. aasta jooksul. Pärast 2017. aasta septembris toimunud väljakuulutamist jäi aga sel teemal vaiksemaks. Tundus, et Apple ei suutnud lahendada probleemi ülekuumenemise ja piisava võimsuse tagamisega, et lõpptoode valmis arendada. Nüüd on Apple oodatud uudistootest taganenud.