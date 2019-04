Ehkki internetiühendus tundub tänapäeval olevat inimõigus, pole see alati nii olnud. Vanemad põlvkonnad mäletavad aegu, kui internetti jagus vaid vähestesse kohtadesse ning interneti kiirus oli täiesti masendav, nii et ühe pildi allalaadimist pidi küüsi närides ootama mitu head minutit, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kuigi internetti saab tänapäeval praktiliselt iga soovija, siis selle kiirus on kohati veel ebaühtlane ning sõltub erinevatest asjaoludest. Nii juhtub vahel ka tänapäeval, et mõned internetipõhised protsessid võivad arvutis võtta arusaamatult palju aega. Sellises olukorras on alati hea teada, milline on interneti alla- ja üleslaadimiskiirus.