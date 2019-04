Laiaküla elanikud said esimesena Eestis kaugloetavad veearvestid

Valla vee-ettevõte Viimsi Vesi alustas selleks koostööd tehnoloogiaettevõttega Levira möödunud aastal, kellega koos valiti just Laiaküla küla esimeseks, kuhu Sigfox võrgus töötavad veearvestid esimesena paika panna.

Ettevõttel on Sigfox võrgus töötavate veearvestitega plaanis kokku katta kogu Laiaküla. Iga tarbimiskoha kohta on ette nähtud üks veearvesti, mis lõpptarbijale lisakulusid kaasa ei too.