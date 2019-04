Abiks lapsevanemale: kuidas välistada lapse mobiilioste

«Armsad targad sõbrad, palun aidake hüva nõuga! Vaatan telefoniarvet - noorim laps on teinud oste kohast nimega Google Play. Kuidas selline võimalus oste teha igaveseks ajaks igavesti kinni keerata? Mis ma veel olen lapsevanemana tähelepanuta jätnud?» nii kurtis ja küsis alles mõne päeva eest sotsiaalmeedia meie võrdõiguslikkuse volinik Liisa Pakosta.

Just see sissekanne ajendas meid järele vaatama, millised on võimalused selliste üllatuste vältimiseks.