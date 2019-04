Hiina sunnib kodanikele peale ideoloogilise kontrolli mobiilirakendust

Mobiilirakendust kasutavad juba kümned miljonid avaliku sektori töötajad ja kooliõpilased üle kogu riigi. Paljud hiinlased on võtnud rakenduse avasüli vastu, nimetades seda patriotismi ja armastuse väljendamiseks oma kodumaa vastu ning veedavad iga päev nutitelefoni taga tunde, et saada viktoriinides kõrgemaid tulemusi. Üle kogu riigi kõige kõrgemate tulemustega kasutajaid premeeritakse, kirjutab New York Times.

Samas leidub küllaldaselt ka neid hiinlasi, kes näevad mobiilirakenduse agressiivses propageerimises president Xi Jinpingi katset kehtestada digitaalsel ajalstul oma isikukultus. Paljud akadeemikutest hiinlased on hakatud rakendust võrdlema Mao Zedongi väikeste tarkuseraamatutega, mida kompartei jagas vägivaldse kultuurirevolutsiooni ajal, mil Mao üritas kehtestada partei üle tugevamat kontrolli.

Sellel aastal välja tulnud rakendus on saanud Hiina Apple'i digipoes juba kõige allalaetumaks rakenduseks ning valitsuse häälekandjate sõnul on sellel juba üle 100 miljoni registreeritud kasutaja. Suure numbri taga on tõenäoliselt partei käsk, mille järgi peab kõigil riigiametnikel ja nende perekondadel olema rakendus alla laetud, meeldib see neile või mitte.

Valitsusasutused on asunud kontrollima oma töötajate teadmisi rakenduse sisu suhtes ning viktoriinides kehva tulemuse saanud töötajat võib oodata seletuskirja kirjutamine. Avalikud koolid on asunud häbistama õpilasi, kellel on rakenduses madalad skoorid. Pekingi poolehoidu otsivad erafirmad on asunud jälgima töötajate poolt rakenduses veedetud aega. Sageli peavad töötajad esitama iga päev kuvatõmmiseid, näitamaks, kui palju punkte on nad ühe päeva jooksul rakenduses teeninud.

Hiina sotsiaalmeediaplatvormil Weibo on mitmed kasutajad kurtnud, et madalate skooride ja väheste punktide tõttu on nad näiteks ülemustelt nuhelda saanud. Teised on aga öelnud, et ülemused on ähvardanud madala kasutusaktiivsuse tõttu võtta palgast maha.

Punkte on võimalik teenida rakenduses mitut moodi. Näiteks on võimalik saada neid president Xi'ga seotud uudiseid lugedes. Tema hiljutise Prantsusmaa visiidi video vaatamine annab näiteks ühe punkti. Xi majanduspoliitika viktoriini läbimine ilma ühegi veata annab 10 punkti. Rakendusest on ühtlasi võimalik vaadata telesarja «Xi aeg», kus arutletakse tema tsitaatide üle seoses riigi sõjalise võimekuse tõstmisega jpm.

Rakendus saadab ühtlasi push teateid Xi Jinpingi kõige värskematest tsitaatidest, mis pärinevad mõnest hiljutisest kõnest või intervjuust. Samuti on võimalik kiiresti kätte saada kõige hilisemad Xi'ga seotud uudised, mis sisaldavad ohtralt ametlikku partei propagandat.

Rakenduse arendas välja Hiina kommunistliku partei propaganda osakond koostöös e-kaubandushiiglasega Alibaba. Propaganda osakond kogub ja salvestab ühtlasi kasutajate andmeid.