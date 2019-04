IT-teadlased võimuleppest: midagi uut sealt ei leia

Postimees uuris Tartu ülikooli (TÜ) ja Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ, viimasel ajal üritatud nimetada ka TalTech’iks) teadlastelt, E-riigi Akadeemialt ja valdkonna ettevõtteid ühendavalt ITL-ilt, mis mõtteid neid koalitsioonileppe see osa tekitab.

Arvamused võib kokku võtta rahuliku tõdemusega, et kõige olulise toetamine ja arendamine on dokumendis ära märgitud ning kuna kõik märgitud tegevused on juba töös, siis tekitab küsimusi pigem nende äramärkimise vajadus. Üha sagedamini kostub aga vajadus proaktiivsete teenuste järele, eelkõige tervishoiu valdkonnas.

Vahendame valiku laekunud arvamustest:

Gert Jervan, T IT-teaduskonna dekaan ja professor

Enamus teemasid on olulised ja vajalikud. Samas midagi fundamentaalselt uut ei leia. Enamus tegevusi on olemasolevate tegevuste jätkamine või ellu viimine.

Kindlasti on vajalik e-teenuste jätkuv arendamine, et tagada teenuste usaldusväärsus, kasutajamugavus ja asjakohasus. Proaktiivsete teenuste temaatika on liikumas, nii nagu ka eesti.ee uuendamine, mis sai oma uue näo 2018. aasta detsembris. On oluline tagada nende valdkondade jätkusuutlik rahastus ja vältida stagnatsiooni.

Eesti vaimuvara digiteerimisel on tänuväärset tööd tegemas Rahvusarhiiv, Rahvusraamatukogu ja mitmed teised organisatsioonid. Jääb arusaamatuks, mis on punkti eesmärk.

Majanduse digiteerimine on vältimatu samm, kui Eesti majandus soovib globaalsetel turgudel olla vähegi konkurentsivõimeline. Tähelepanu peab pöörama aga meetoditele, kuidas seda saavutatakse. Ei tohi jääda ainult valmislahenduste kasutamise tasandile vaid kaasama peaks erinevaid Eesti osapooli (ülikoolid, lahendusi väljatöötavad ettevõtted), et saavutada parimad tulemused. Ühekordse seadmete ostmise toetamise asemel tuleb digitaliseerida terved väärtusahelad ning muuta protsesse. TalTech omab selles temaatikas Eestis unikaalset positsiooni, kombineerides omavahel inseneeria, majanduse ja IT teadmised.

IT ja inseneriteaduste õppe väärtustamine on hädavajalik, kui soovitakse suurendada Eesti majanduse lisandväärtust, liikuda väärtusahelas kõrgemale, kasvatada maksutulu. See on selge investeering tulevikku, eriti siis, kui seda tehakse kõikidel haridusastmetel. Inseneriks koolitamine ei hakka ülikooli esimesel aastal, huvi inseneeria vastu tuleb tekitada juba põhikoolis. Kuna IT on horisontaalselt läbi kõikide eluvaldkondade, siis on vaja koolitada nii tugevaid IT insenere kui ka tugevaid IT rakendajaid teistes eluvaldkondades (energeetika, ehitus, mehaanika, keemia, majandus jne.).

Jaak Vilo: TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja ja akadeemik

Peamises osas kordab käimasolevaid protsesse ilma suurte uute rõhuasetusteta.

Digitaalse terviseandmete taristu osas on ehk kõige ambitsioonikam ses osas: «Käivitame personaalse terviseplatvormi väljatöötamise, mis aitab inimesel koguda ja analüüsida terviseandmeid ning kujundada oma tervisekäitumist. Viime ellu põhimõtte, et igal täisealisel inimesel on oma perearstiga kokku lepitud terviseplaan.»

Proaktiivsetest teenustest on räägitud juba veidi aega, kuid väga täpset plaani seni ei ole, loodetavasti selle valitsuse käigus jõutakse sõnastada need teenused ja piloteerida palju intelligentseid (tehisintellekti kasutavaid) lahendusi.