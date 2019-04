EKRE ministrikandidaat: kui e-valimised katseid ei läbi, tuleb kaaluda nende lõpetamist

«Täiesti vale on arusaamine, et EKRE on lihtsalt pimedalt takistuseks Eesti majanduslikule arengule oma immigratsioonipoliitikaga. Vastupidi: EKRE ei tee mitte mingisuguseid takistusi selleks, et olla kasulik Eesti majandusele, kaasates siia kõrgelt maksustatud IT-talente,» rääkis Marti Kuusik tänasel pressikonverentsil.

Kuusiku sõnul ei ole EKRE nägemuse kohaselt selline sisseränne Eesti ühiskonda ja kultuurikonteksti oluliselt muutev. «See ei muuda meie elukvaliteeti, see on igati meie ühiskonna huvides ja see on loogiline,» rääkis ta.

Mis puutub EKRE umbusku e-valimistesse, siis rääkis ministrikandidaat, et kui see proovidele vastu ei pea, siis tuleb kaaluda selle lõpetamist.

«Võiksime lõpetada ära selle uskumiste või mitteuskumiste tralli e-valimiste ümber. Tõendame ära, kas see on turvaline, kas see peab vastu kõikidele testidele, mida iganes me peale võimalikuks peale saata. Kui see peab kõik testid vastu, kasutame seda edasi. Kui see ei ole usaldusväärne ja ei pea teste vastu, kaalume selle lõpetamist – see on üks selles fraktsioonis kokkulepitud asi,» ütles Kuusik.