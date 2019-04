Ivo Suursoo: koalitsioonilepingus tahtnuks näha tõelisi digipöördeid

Majanduse lisandväärtuse hüpe ja majanduse digipööre. Pikaajalise edu tagamiseks tuleb luua terviklik programm Eesti majanduse ümber kujundamiseks kõrgema lisandväärtuse loojaks, mille keskmes on teadusega koostöös loodud nutikad tooted ja teenused. Hetkel on leppes ära toodud üksikuid komponente – näiteks, et ka ettevõtjad saavad teadus- ja arendustegevuseks kaasrahastust ning teadlasi ja teadusasutusi motiveeritakse panustama turulähedasse toote- ja tehnoloogiaarendusse.