Video: Samsung toob turule täiesti uue lahendusega mobiilikaamera

«Selline uuenduslik kaamerasüsteem lubab teha kaht asja. Esiteks, kuna seadme esiküljel kaameraid ei ole, siis on esikülg kaetud maksimaalselt vaid ekraaniga, seega näiteks videote vaatamine on võimalikult mugav. Teiseks on telefoniga võimalik teha eriti hea kvaliteediga selfisid, sest telefon kasutab kõikide fotode tegemiseks sama kaamerasüsteemi,» selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.