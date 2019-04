Bolt laieneb Rootsi.

Bolt Rootsi operatiivjuht Nils Wijkmarki sõnul on Bolti tugevus teenuse lokaliseerimine.

«Euroopa ettevõttena mõistab Bolt inimeste vajadusi kiirema ja mugavama transporditeenuse järele. Konkurents tuleb linnatranspordi arengule kindlasti kasuks – usun, et suudame pakkuda Stockholmis parimat transpordiplatvormi nii klientidele kui juhtidele,» rääkis ta.

Aprillis käivitas Bolt ka elektriliste tõukerataste renditeenuse Madridis. Ettevõte teatas hiljuti, et plaanib hakata peatselt pakkuma ka toidu kojuveoteenust Tallinnas, Helsingis ning Johannesburgis.

Bolt on Euroopa juhtiv transpordiplatvorm, mille eesmärk on muuta linnades liikumine lihtsamaks, kiiremaks ning usaldusväärsemaks. 2013. aastal asutatud Eesti tehnoloogiaettevõtel on tänaseks 25 miljonit kasutajat 30 riigis.