Disney esitles uut voogedastusplatvormi

Disney+ stardib esialgu ainult Põhja-Ameerikas, kuid konglomeraadi sõnul tuleb see peatselt saadavale ka paljudes teistes regioonides. Millistes regioonides ja millal, seda ettevõte ei täpsustanud. Uue voogedastusteenuse kuumaks on 6,99 dollarit, kuid aasta peale on võimalik korraga maksta ka 69,99 dollarit. See on pea poole odavam kui konkurendil Netflixil.