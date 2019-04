Kapo soovitab riigiasutustel wifi-võrgud kinni panna

«Turbekorraldajate vaatepunktist on esmatähtis oma wifi-võrkude turvamine ning seal toimuva seire. Vältida tuleks wifi lubamist asutuste sisevõrkudes. Kui see on möödapääsmatu, siis peab kindlasti kasutama täiendavaid turvameetmeid ja tagama logide säilimise,» seisab kapo aastaraamatus.

Kapo soovitab ka välisreisil olijatele, et alati on mõistlikum eelistada telekomi mobiilset andmesidet. «Kui on vajadus siiski wifi-võrku ühenduda, siis on mõistlik eeldada, et kergelt ligipääsetav võrk on ka kergelt haavatav ja kuritarvitatav,» märgib kapo.