Eestil on juba 35 000 e-residenti

Välismaalastele väidab EAS oma turundusmaterjalides e-residentide arvuks küll 52 000, kuid selles numbris sisalduvad ka need, kellel e-residentsus on aja jooksul tühistatud kas aegumise tõttu või muudel põhjustel. Sellised e-residendid ei saa enam oma staatust kasutada põhiliseks – Eestis pakutavatesse e-teenustesse sisenemiseks. EAS leiab nimelt, et e-residentsus on isiku staatus, millel pole mingit seost tema digitaalse isikutunnistuse sertifikaadi kehtivusega.

Maksu- ja tolliameti statistika kohaselt on e-residendid asutanud Eestis 7889 äriühingut. Ettevõtteid, mille juhatuse liikmeks on vaid e-residendid, on veelgi enam ja see number on 9227 - siin sees on ka varem loodud äriühingud. Käibemaksukohustuslaseks on loodud ettevõtetest registreerinud end 2718.