Video ja fotod: maailma suurim lennuk tõusis esimest korda õhku

Kosmoserakettide ettevõtte Stratolaunch toodetud lennuk kaalub 250 tonni ning selle tiibade siruulatuseks on 117 meetrit. Lennuk on mõeldud rakettide toimetamiseks maalt öigi 10 600 meetri kõrgusele, kus need käivitavad oma mootorid ja jätkavad teekonda orbiidile.