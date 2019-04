Karbist välja: viie kaameraga Nokia 9

Võtame seadme karbist välja ja teeme kiire ülevaate, mis meile silma torkab. Esiteks niisiis loomulikult kaamerad – tagaküljel on neid viis ning ees üks. Tootjaks ikka vana hea Zeiss, kes tegi neid ka Nokiale aastaid tagasi ja perioodil, mil see kaubamärk kuulus Microsoftile ja telefonid kandsid nime Lumia.

Põhikaameratest kolm on 12 MP monokroom kaamerad (sh lainurk ja kaugete objektide tabamiseks telefoto kaamera) ning kaks samuti 12 MP RGB kaamerad. Kõik need viis töötavad samaaegselt ning peaks saavutatama eriline fotode tasakaal ja suur valguse läbilaskvus. Samas on kaameral vaid 4X suurendamise võimekus ehk optiline zoom.

Pikemalt juurdlemata võtsin telefoni kätte ja ronisin Postimehe rõdule. Tavavaade vanalinna suunas andis tõesti täiesti korraliku, ausa ja ilustamata ning selge ja helge foto:

FOTO: Aivar Pau

Samas all Kanal2 «Reporteri» rõdul kükitav kajakas võttis suurendades koledad krobelised raamid ümber:

FOTO: Aivar Pau

Aga liigume kaamerate juurest teiste omaduste juurde. Üldvälimus on seadmel ju igati kena ja kaasaegne, kaetud uusima Gorilla Glass 5 kaitseklaasiga, mis tagab seadmele IP67 tasemel vee- ja tolmukindluse. Kaamerate paigutus on kahtlematult selline, mis eristab seda seadet kõigist teistest maailmas loodutest.

Aga on ka väliseid probleeme ja mahajäämusi. Võtame või esipaneeli. Ühe tootja tipptelefon võiks tänapäeval ikka juba äärest-ääreni puutetundliku ekraaniga olla. Nokia 9 puhul on vanamoelised raamid ekraani «kaunistamas» (tegelikult ruumi raiskamas) nii üleval, all kui servadel.

Väga trendikas on see, et Nokia on selle seadme sõrmejäljelugeja pannud selle ekraani alla, kuid pean tunnistama, et töötab see vähemalt minu kogemuse üsna kesiselt – tihtipeale pidin pöialt neli-viis korda lugerile suunama, enne kui see sõrmejälje ära tundis, mõnel korral lõin sootuks käega ja sisestasin selle asemel koodi.

Heli: panin YouTube’i ilma klappideta tööle ja tagajärjeks on täielik mono, mis väljub vaid seadme allservas asuvast kõlarist. Klappidega muidugi kõik hästi.

Tarkvara poole pealt jooksutab seadme Snapdragon 845 protsessor uusimat Android Pie tarkvaraplatvormi, millepeale ehitatud Android One kasutajaliides. Aku mahutavus on keskpärane 3320 mAH, seda saab laadida nii uusim USB-C kiirlaadijaga kui juhtmevabalt. RAM-i on 6 ja salvestusmälu 128 GB (mälukaardi lisamise võimalust ei ole).

Nokia 9 hind näiteks Elisa poes on 649 eurot. Mõningaid puudusi arvestades minu arvates veidi liiga palju, tasuks oodata hinna langemist.